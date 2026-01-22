В России зарегистрировали новый препарат для лечения рака

ФМБА: препарат «Ракурс» поступил в клиники для борьбы с раком простаты

Новый отечественный радиофармацевтический препарат для лечения костных метастазов прошел регистрацию и поступил в российские клиники. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Лекарство «Ракурс, 223Ra» предназначено для терапии кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Риск развития этого заболевания существует у 70% мужчин старше 45 лет.

В пресс-службе пояснили, что препаратом уже выполнили более 600 циклов терапии. Данные клинического наблюдения подтверждают его высокую терапевтическую результативность.

«Радиоактивное излучение 223Ra целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов», — заключили в агентстве. Полный курс может составлять от четырех до восьми введений препарата каждые 28 дней.

Также в ФМБА отметили, что пройденный цикл доклинических исследований дает возможность расширить показания к применению и при других заболеваниях.

