Из больницы Санкт-Петербурга выписали пациента без пульса

В Петербурге выписали первого в России пациента, который живет без пульса и с механическим сердцем. Мужчине имплантировали два искусственных желудочка после тяжелых осложнений пневмонии, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке» .

В Мариинскую больницу поступил 36-летний Антон в критическом состоянии с кардиомиопатией и сердечной недостаточностью. Пересадка сердца была невозможна, оба желудочка не могли нормально работать. Чтобы спасти его жизнь, хирурги во главе с академиком РАН Геннадием Хубулавой провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в России.

«Операция продолжалась около четырех часов. Для наших специалистов самым сложным было синхронизировать работу двух искусственных желудочков сердца, но с этой задачей мы успешно справились. Это доказывает высокий уровень развития кардиохирургии в нашем городе», — цитировала пресс-служба Комздрава Петербурга Хубулаву.

Самая большая сложность возникла при синхронизации двух устройств. Из-за хирургического вмешательства Антон больше не может измерять пульс и давление, так как импланты создают постоянный, не пульсирующий кровоток. Чтобы поддерживать работу своего механического сердца, мужчина использует два аккумулятора, заряда которых хватает на 17 часов.

Антон мечтает вернуться домой к детям. Его ждут два сына. Сейчас он восстанавливается и ждет пересадки сердца.

