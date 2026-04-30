В России зарегистрировали новую методику выявления золотистого стафилококка

В России официально зарегистрировали новую методику выявления золотистого стафилококка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу Роспотребнадзора.

«Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый набор реагентов для быстрого определения метициллинрезистентного золотистого стафилококка», — заявили в службе.

Новый тест способен определять генетические признаки устойчивости к антибиотикам, что облегчит врачам подбор оптимальной терапии. Время анализа устойчивости составляет не более 25 минут.

Метициллинрезистентный золотистый стафилококк — это бактерия, которая вызывает широкий спектр разных болезней, от незначительных инфекций до тяжелых состояний, таких как пневмония, инфекционно-токсический шок, сепсис и менингит.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России создали персонализированные противоопухолевые вакцины. По ее словам, за последний год в стране зарегистрировали 25 новых препаратов, которые раньше ввозили исключительно из других стран.