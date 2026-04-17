В России создали персонализированные противоопухолевые вакцины

В России завершили разработку персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава .

«Завершено создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии, этими видами лечения недавно дополнена программа госгарантий», — сказала Голикова.

Она отметила, что за последний год в стране зарегистрировали 25 новых жизненно важных лекарств, которые ранее поставлялись исключительно из-за рубежа. Большинство из них — 21 препарат — входят в дорожную карту по локализации производства в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Среди новых разработок — радиофармацевтический препарат на основе изотопа фтора-18, предназначенный для диагностики рака предстательной железы.

Ранее Голикова сообщила, что в России начали формировать новую медицинскую специализацию — врачей по здоровому долголетию.