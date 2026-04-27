В России запустили горячую линию по профилактике клещевого энцефалита

Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Она будет работать с 27 апреля по 10 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты ответят на вопросы, что делать и куда обращаться, если присосался клещ. Объяснят, как поступить, если анализ на клещевой вирусный энцефалит дал положительный результат. Кроме того, специалисты расскажут об основных симптомах болезни, о том, где можно вакцинироваться и по какому графику работают лаборатории.

При возникновении вопросов можно обратиться в консультационные центры и пункты для уточнения информации. Их адреса опубликованы на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора по субъектам России.

Ранее в Подмосковье свыше восьми тысяч человек привились против клещевого энцефалита.