Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о текущей ситуации с активностью клещей в регионе. По данным на 22 апреля, в медицинские учреждения области обратились около 600 человек с жалобами на укусы.

Этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а также меньше средних многолетних значений.

В ведомстве отмечают, что в регионе продолжается профилактическая работа. Особое внимание уделяют вакцинации от клещевого вирусного энцефалита: прививки уже сделали более восьми тысяч человек, включая порядка трех тысяч детей.

В первую очередь вакцинацию проводят среди тех, кто планирует выезд в эндемичные по заболеванию территории, а также среди специалистов, работающих в природной среде и относящихся к группам профессионального риска.

Параллельно в Московской области запланировали масштабные противоклещевые мероприятия — акарицидной обработкой охватят свыше пяти тысяч гектаров территорий, где существует повышенная вероятность контакта с клещами.

По информации Роспотребнадзора, на текущий момент случаев заболевания вирусным энцефалитом в регионе не зафиксировали. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а контроль за инфекциями, связанными с укусами клещей, осуществляют на постоянной основе.