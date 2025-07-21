В России заблокировали деятельность производителя «Мирамистина»

По словам адвоката владельцев компании «Инфамед» Рубена Маркарьяна, ограничения, введенные судом, остановили деятельность 164 медицинских представителей. Речь идет о препаратах, участвующих в программе импортозамещения и поставляемых в том числе по контрактам с МО РФ.

Причиной блокировки стал корпоративный спор: Павел и Оксана Хейфиц, по версии владельцев, предложили агентские услуги и убедили передать им половину бизнеса за 7,5 миллиона рублей при реальной стоимости доли более миллиарда. В отношении них подали заявление о мошенничестве.

Тем временем иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, что чрезмерное применение «Мирамистина» снижает его эффективность.