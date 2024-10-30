Врач Жемчугов призвал сократить использование мирамистина, чтобы у микробов не накопилась устойчивость к нему

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с радио Sputnik объяснил россиянам, почему частое использование мирамистина может сделать так, что препарат перестанет работать. По словам медика, это средство действительно служит хорошим антисептиком, однако оно не является каким-то универсальным средством.
При одной и той же инфекции мирамистин может помогать, а завтра инфекция становится к нему устойчивой. Так происходит с большинством антибиотиков и антибактериальных препаратов.
«Если мирамистином постоянно поливать везде и все, постоянно его использовать, то у микробов накопится к нему устойчивость», − сказал врач.
Жемчугов добавил, что мирамистин не является волшебным лекарством от всех инфекций.
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