В России заблокировали более 5 тысяч продававших БАД сайтов

Более 5,3 тысячи интернет-площадок, продающих запрещенные БАД, подверглись блокировке. Об этом на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора заявила глава ведомства Анна Попова, сообщило РИА «Новости» .

С 15 января 2026 года специалисты изучили почти 6,5 тысяч сайтов, которые продавали БАД в России. Из них заблокировали 5398 ресурса, рассказала Попова.

Роспотребнадзор ограничил работу сайтов, которые реализовывали биологически активные добавки без государственной регистрации или содержащие опасные вещества.

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова анонсировала разработку Роспотребнадзором 50 быстрых тест-систем для диагностики инфекций. Она призвала активнее использовать их в практическом здравоохранение. По ее словам, специалисты ведомства создали уже 124 новых теста.

Также вице-премьер сообщила о разработке уникального препарата для блокировки токсина рицина. Она обратила внимание на высокий научный потенциал Роспотребнадзора.