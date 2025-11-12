В России выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

Заболеваемость внебольничной пневмонией значительно выросла в России за последнее время. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.

«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около восьми случаев на 100 тысяч населения», — рассказал Авдеев.

Пульмонолог отметил, что симптомами заболевания является кашель и мокрота. Также могут появиться характерные для ОРЗ и ОРВИ признаки, например, одышка, боли в груди при дыхании и кровохарканье.

Риск пневмонии возрастает с приходом холодного времени года. Первые симптомы часто путают с простудой, однако высокая температура в течение длительного времени свидетельствует о развитии пневмонии, рассказал ранее пульмонолог Александр Пальман.