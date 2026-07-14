Выявляемость рака на нулевой и первой стадиях в Подмосковье превысила 50%

Выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии в Подмосковье достигла 51,5%. Этого удалось добиться благодаря профилактическим программам, совершенствованию диагностики и повышению доступности медицины, сообщили в региональном Минздраве.

За шесть месяцев этого года выявляемость рака на нулевой и первой стадии составила 51,5%.

«Это стало возможным благодаря комплексной работе, в том числе расширению перечня онкоскринингов, развитию онкологической службы, онконастороженности, повышению доступности исследований и заботе жителей о своем здоровье», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Узнать больше об оказании медпомощи пациентам в Подмосковье можно по ссылке. Там же опубликован график Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Записаться можно через портал «Здоровье» и телефону 122.