В России выявили два случая заражения новым штаммом COVID-19 XEC

В России зафиксировали два случая заражения COVID-19, вызванным новым штаммом XEC — в Ростовской области и Уфе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства постоянно мониторят ситуацию с новыми вариантами коронавирусной инфекции, циркулирующих на территории России.

«Зафиксированы два случая COVID-19, относящиеся к варианту XEC в Ростовской области и в Уфе», — уточнило ведомство.

XEC — это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT, относящегося к семейству омикрон.

Если говорить о симптоматике, то при заражении возникает боль в горле, появляется кашель, лихорадка, насморк, потеря обоняния и аппетита, возможна головная боль. Сейчас этот штамм получил наибольшее распространение во Франции, но уже набирает обороты в Германии и Великобритании.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса XEC.