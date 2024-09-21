Новый вариант коронавируса XEC распространяется быстро, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам штамма омикрон. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство отслеживает ситуацию. Симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами. У заболевших начинается лихорадка, возникает боль в горле, кашель, насморк, болит тело и ощущается усталость. Некоторые пациенты теряют обоняние.

В июне 2024 года в Германии обнаружили новый штамм вируса под названием XEC. С тех пор его нашли в нескольких странах, в том числе в Италии.

Ранее ученые вычислили, где именно начался коронавирус. Журнал Cell опубликовал статью, где указано, что очагом распространения стал рынок морепродуктов Хуанань.