В России ввели краткосрочную госпитализацию для диспансеризации

В России для людей с ограниченными возможностями здоровья ввели краткосрочную госпитализацию до трех дней для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Впервые введена возможность краткосрочной госпитализации продолжительностью до трех дней для прохождения всех мероприятий диспансеризации для людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи», — подчеркнул Мурашко.

По новым правилам, маломобильные граждане, живущие в сельской местности или удаленных районах, а также те, кому трудно добраться до медучреждений, смогут проходить обследование не только амбулаторно, но и в стационаре. Нововведение стало частью программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

