В России впервые выдали сертификат соответствия стандартам питания на хлебцы

В России впервые выдали сертификат соответствия стандартам функционального питания для хлебцев. Его получила продукция из Смоленской области, рассказали РИА «Новости» в Роскачестве.

«Орган по сертификации „Роскачество — Функциональное питание“ выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на хлебцы. Его получила продукция ООО „РоялКейк“ из Смоленской области, которая продается под брендом Protein Rex», — отметили в организации.

Успешно прошли сертификацию протеино-злаковые хлебцы с вкусами «банановый трайфл», «кокосовый крамбл», «шоколадный брауни» и «ягодный мильфей». Лабораторные исследования подтвердили их соответствие ГОСТ Р 55577-2013. Эти хлебцы богаты пищевыми волокнами, что положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова подчеркнула, что сертификация подтвердила, что хлебцы соответствуют строгим стандартам функционального питания. Это сбалансированный продукт с высоким содержанием полезных веществ.

«Продукция демонстрирует, что современные снеки могут быть не только удобным перекусом, но и полезным элементом рациона. <…> Это важный шаг в развитии рынка продуктов, сочетающих пользу и отличные вкусовые характеристики», — сказала Давлекамова.

Роскачество объяснило, что функциональные продукты содержат много полезных веществ, таких как белок, пищевые волокна, витамины и минералы. Важно, чтобы их доля составляла не менее 15% от суточной нормы. Это помогает поддерживать здоровье и энергию.

«Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества», — заявили в организации.

Ранее в Роскачестве заявили, что пищевой краситель кармин (Е120), который используют в розовых бургерах во «Вкусно — и точка», натуральный, безопасный и разрешен в России. Однако продукт не подойдет для вегетарианцев.