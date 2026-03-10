В России в начале марта зафиксировали 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

В первую неделю марта в России сохранился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей, он почти не изменился и составил 678 тысяч случаев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года. По результатам лабораторного мониторинга, продолжается снижение доли вирусов гриппа», — отметили в ведомстве.

Также по итогам 10-й недели нынешнего года в России зарегистрировали 4,7 тысячи случаев COVID-19. Показатель остался на уровне предыдущей недели.

В Роспотребнадзоре призвали не заниматься самолечением и при появлении симптомов респираторного заболевания обращаться к врачам.

Ранее россиянам назвали отличительную особенность гриппа. По словам врача Надежды Чернышовой, в этом случае у заболевшего происходит стремительное ухудшение состояние.