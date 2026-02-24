Врач Чернышова назвала быстрое ухудшение состояния отличительной особенностью гриппа
Терапевт Надежда Чернышова рассказала об отличительных особенностях гриппа, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, грипп отличается быстрым ухудшением состояния. За пару часов может подняться температура и значительно ухудшиться самочувствие.
Грипп также сопровождается выраженной слабостью, ломотой в мышцах и иногда болью в глазных яблоках. Его проявления зависят от типа и количества вируса, с которым контактировал человек, а также от особенностей организма.
Чернышова посоветовала обращаться к врачу при любых симптомах болезни. Специалист сможет определить, грипп это или другое заболевание, и назначить правильное лечение.