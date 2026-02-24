Врач Чернышова назвала быстрое ухудшение состояния отличительной особенностью гриппа

По словам врача, грипп отличается быстрым ухудшением состояния. За пару часов может подняться температура и значительно ухудшиться самочувствие.

Грипп также сопровождается выраженной слабостью, ломотой в мышцах и иногда болью в глазных яблоках. Его проявления зависят от типа и количества вируса, с которым контактировал человек, а также от особенностей организма.

Чернышова посоветовала обращаться к врачу при любых симптомах болезни. Специалист сможет определить, грипп это или другое заболевание, и назначить правильное лечение.