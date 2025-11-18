В России в 2,5 тысячи раз выросли продажи БАДов-жиросжигателей

В России увеличились продажи БАДов-жиросжигателей. За год они выросли в 2,5 тысячи раз. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, в каждом десятом аптечном чеке есть биодобавки, также значительный спрос наблюдается на маркетплейсах. Более 30% от общего объема продаж добавок приходится именно на онлайн-покупки.

Наибольшим спросом среди россиян пользуются препараты для жиросжигания. Рост продаж в этом сегменте на 92% превысил показатели 2024 года.

Специалисты «Платформы ОФД» связали увеличение спроса с маркетинговым ходом на рынке и повышенным вниманием людей к здоровью и ЗОЖ-направлению.

