Диетолог Павлюк назвала средиземноморскую и DASH-диету лучшими для похудения

Врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала «Москве 24» , что за два месяца можно сбросить от четырех до восьми килограммов, если создать дефицит калорий с помощью ограничений в питании. Она отметила, что женщинам для снижения веса рекомендуется употреблять около 1300–1500 калорий в день, а мужчинам — 1 800–2000.

«Желательно переходить именно на правильное питание и стараться придерживаться его постоянно», — сказала диетолог.

Идеальными она назвала средиземноморскую и DASH-диету. Эти виды питания предполагают ежедневное употребление большогго количества овощей и фруктов — от 300 до 500 граммов, — отметила Павлюк. Кроме того, она посоветовала добавлять в рацион кисломолочные продукты и цельнозерновые крупы, а также быть физически активным.

По словам диетолога, поддерживать вес после похудения сложнее всего. Специалист рекомендовала не сидеть за столом постоянно в праздники, так как это нагружает желудочно-кишечный тракт.

Прием пищи должен длиться не более часа, посоветовала Павлюк, а после нужно встать, походить или потанцевать. Еще один важный совет — начинать за праздничным столом с белкового блюда, например, запеченной птицы или рыбы, чтобы насытиться и не переедать.