В России стремительно выросла заболеваемость ветрянкой

В нескольких российских регионах зарегистрировали резкий рост заболеваемости ветрянкой. Об этом сообщило издание «Известия» .

По его данным, всплеск случаев заболевания ветрянкой зафиксировали на фоне дефицита вакцин. Показатель заболеваемости вырос с 2025 года заболеваемости вырос на Ямале на 67%, а в Башкирии — более чем в два раза.

О проблемах с вакцинами от ветрянки сообщили жители минимум десяти регионов, в том числе Краснодарского края, Татарстана, Свердловской и Воронежской областей.

Причиной дефицита издание назвало исключение прививки из Национального календаря в 2023 год, так как препарат не производится в России. Регионам приходится самостоятельно закупать иностранную вакцину «Варилрикс» за счет своих бюджетов.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен предупредила, что при ветрянке сыпь появляется не сразу. Сначала у заболевшего возникают такие симптомы как головная боль, озноб и слабость.