Доктор Тен напомнила, что ветряная оспа крайне редко начинается с сыпи

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что такие симптомы, как головная боль, озноб и слабость, могут указывать на ветряную оспу.

По словам доктора, через один-два дня после появления этих симптомов возникает характерная для заболевания сыпь. Тен пояснила, что ветрянка редко начинается с сыпи. Сначала у больных наблюдаются симптомы, схожие с ОРВИ: повышение температуры, слабость, головная боль, озноб, иногда — боль в горле. Затем появляются розовые или красные пятна, которые быстро превращаются в папулы, а затем — в пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью.

Врач подчеркнула, что сыпь при ветрянке появляется «волнами» в течение трех–семи дней, поэтому на коже одного пациента одновременно могут быть и свежие пятна, и пузырьки, и подсохшие корочки.