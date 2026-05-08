В России сравнили хантавирус с гриппом и коронавирусом

Хантавирус пока не вызвал серьезного беспокойства у специалистов по всему миру. Об этом директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал ИС «Вести» .

Он отметил, что врачи пока не видят предпосылок для интенсивного распространения вируса. Нет и оснований полагать, что хантавирус в ближайшее время мутирует, адаптируется к человеку и спровоцирует новую пандемию.

«Но вообще, ситуация пока не вызывает какой-то серьезной озабоченности на глобальном уровне. Потому что в целом хантавирусы не склонны так легко менять хозяев, как, например, коронавирус или вирус гриппа <…>», — сказал Лукашев.

Однако ученый добавил, что уже появились доказательства передачи хантавируса от человека к человеку. Такой путь считают малозаразным, хотя, по его оценке, карантинные меры в подобных случаях должны быть более строгими.

Ранее научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на разработку вакцины от хантавируса в России потребуется около 1,5 года.