В России создали вакцину от ротавируса

В России разработали вакцину против ротавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Совфеда.

«Вакцина <… > готовится к выпуску», — сообщила она.

В стране удалось выполнить задачу, поставленную Владимиром Путиным: теперь все вакцины в национальном календаре прививок — отечественного производства. Россия достигла независимости в области вакцин и диагностики.

«За последние пять лет мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы», — отметила Попова.

Ученые из институтов Роспотребнадзора создали ферменты и расходные материалы для тест-систем, поэтому в отечественных тестах нет импортных компонентов.

Ранее в России начали разрабатывать вакцину от лихорадки чикунгунья. Микробиолог Александр Гинцбург сообщил, что существуют эффективные вакцинные платформы, способные быстро создать препарат от лихорадки. Если заявка на разработку и доклинические испытания будет одобрена, процесс займет не более двух лет.