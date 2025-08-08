В России начали разрабатывать вакцину от лихорадки чикунгунья

В России начали разработку вакцины от лихорадки чикунгунья. По прогнозам, препарат от «болезни согнутых» выйдет на рынок не раньше чем через два года, сообщил Telegram-канал Shot .

«В институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовили заявку на проект по созданию вакцины. Ее разработку ведут сотрудники отдела по работе с вирусами, близкими к чикунгунье», — уточнили авторы поста.

Микробиолог Александр Гинцбург заявил, что уже существуют мощные вакцинные платформы, которые позволяют быстро создать препарат от лихорадки. Если заявка на разработку и доклинические испытания получит поддержку, то процесс займет не более двух лет. После этого вакцину отправят на клинические исследования.

По словам специалиста, план действий на случай угрозы уже разработан. Теоретически лихорадка может возникнуть в России, но, чтобы она укоренилась здесь, нужны условия для жизни комаров-переносчиков. Тем не менее, по словам ученых, все для того, чтобы создать вакцину в кратчайшие сроки, готово.

Чикунгунью называют «болезнью согнутых» из-за болей в суставах. Больные часто принимают вынужденные позы для облегчения состояния. Кроме того, их беспокоит сыпь. Заболевание не смертельно, но симптомы могут длиться неделями, месяцами и даже годами.

Ранее в Китае ввели ограничения из-за вируса чикунгунья. В стране зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения, из них более семи тысяч — в провинции Гуандун.