В России создали тест, выявляющий сразу 25 вирусов

Роспотребнадзор создал тест, способный выявить сразу 25 вирусов, в том числе COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19», — рассказали специалисты.

Это первый в стране зарегистрированный тест с таким большим спектром диагностики. Теперь появилась возможность одновременно выявлять серьезные возбудители ОРВИ, включая энтеровирусы, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, бокавирусы, коронавирусы и вирусы гриппа.

Тест с высокой точностью способен определить результат, благодаря чему врачи смогут оперативно приступить к лечению.

Все компоненты для теста производят внутри страны, поэтому диагностика доступная и не зависит от зарубежных поставок.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России может увеличиться число случаев COVID-19. Он связал вероятную вспышку с новым штаммом XFG.