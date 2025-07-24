В России допустили подъем заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма

В России может вырасти число случаев COVID-19 из-за нового штамма XFG (Стратус). Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его мнению, новый вариант коронавируса постигнет та же судьба, что и предыдущие штаммы, которые давали более ли менее заметный подъем заболеваемости. Но сейчас наряду с XFG циркулируют еще несколько видов, доминирующих в достаточно широкой палитре субтипов.

«Те изменения, за счет которых он вышел на ведущие позиции, происходят в его геноме, который отвечает за контагиозность, то есть он более заразен, чем все остальные. Но что касается вирулентности, то есть тяжести течения, то он умеренный», — сказал Онищенко.

Он призвал прививаться в начале осени, и в первую очередь — от гриппа. Коронавирус будет циркулировать, когда начнется пик гриппозной инфекции.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили 114 случаев заражения XFG. Большинство инфицированных — жители Москвы.