В России появились врачи по здоровому долголетию

В России начали формировать новую медицинскую специализацию — врачей по здоровому долголетию. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова РИА «Новости» , обучение таких специалистов уже ведут.

«Уже появились, мы их уже обучаем. Уже первые 260 врачей обучены», — отметила Голикова.

Официального статуса у врачей по здоровому долголетию пока нет, однако работа в этом направлении продолжается. Голикова также добавила, что параллельно в стране разворачивается система центров здорового долголетия. К концу 2026 года как минимум один такой центр появится в каждом регионе.

Должность врача по здоровому долголетию планируют ввести в России в 2026 году.

На форуме «Здоровое общество» Голикова заявила, что в России в 2023–2025 годах увеличилось общее число врачей.