В России создадут вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы

По словам микробиолога, сначала ученым предстоит создать модели онкологических заболеваний для разработки против них персонализированных мРНК-вакцин. Их испытания планируют начать в конце текущего или в начале следующего года. Это будет возможно, если государство в прежнем объеме продолжит финансировать разработку.

«Мы начнем очень интенсивно параллельно с меланомой, где все отработано <…>, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы вслед за меланомой тоже была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких, <…> определенных [разновидностей] рака почек, <…> рака груди и рака поджелудочной железы», — сказал Гинцбург.

Ученые России занимаются разработкой вакцины от рака с 2022 года. В проекте задействованы эксперты, ранее принимавшие участие в работе над «Спутником V». Гинцбург отмечал, что фактически не существует двух похожих опухолей, поэтому каждый пациент будет получать индивидуальную вакцину от онкологического заболевания. Для ее создания будет использован искусственный интеллект.

Первыми получить противораковую вакцину в рамках клинических исследований смогут пациенты, страдающие мелкоклеточным раком легких и меланомой.