Микробиолог Гинцбург: каждый пациент будет получать индивидуальную вакцину от рака

Персонализированная вакцина от рака будет создаваться для каждого пациента. Об этом рассказал российский микробиолог, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью корреспонденту RT Роману Косареву.

Специалист отметил, что фактически не существует двух похожих опухолей. Этот факт подразумевает необходимость разработки индивидуальной вакцины для каждого больного.

Напомним, что российские ученые занимаются разработкой вакцины от рака с 2022 года. В проекте задействованы эксперты, ранее принимавшие участие в работе над «Спутником V».