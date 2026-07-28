В России зафиксировали общую тенденцию снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами. В прошлом году зарегистрировали почти на 30% меньше случаев, чем в 2024 году, рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

По его словам, благодаря расширению скрининга выросло число впервые выявленных хронических форм гепатитов. Кроме того, в стране реализуется федеральный проект, обеспечивающий доступность диагностики и противовирусного лечения.

«По отдельным инфекциям динамика также благоприятная, например, заболеваемость острым гепатитом B за 10 лет снизилась в 4,5 раза, а острым гепатитом C в 2025 году снизилась на 5% по сравнению с уровнем 2024 года», — добавил он.

По его словам, гепатит С можно полностью вылечить благодаря терапии. В 2025 году излечились примерно 98% пациентов, завершивших лечение.

В Коломне жители смогут пройти бесплатный скрининг на гепатит C.