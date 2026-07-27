Жители Коломны смогут пройти бесплатный скрининг на гепатит С 28 июля

С 27 июля по 2 августа в России проходит Неделя профилактики заболеваний печени, приуроченная к Международному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля. В этот день поликлиника № 4 Коломенской больницы организует бесплатный скрининг на гепатит С для жителей округа.

Анализ на заболевание обычно входит в программу диспансеризации. Его проводят один раз в 10 лет.

«В Международный день борьбы с гепатитом жители Коломны смогут пройти это исследование, не дожидаясь, когда оно войдет в программу диспансеризации по их возрасту. Обследование особенно важно пройти в случае, если появились симптомы, указывающие на поражение печени, при обнаружении вируса у партнера и тем, кто часто посещает салоны или медицинские центры, в которых используются не одноразовые инструменты», — пояснил заведующий поликлиникой № 4 Никита Лапшин.

Гепатит С нередко развивается бессимптомно, постепенно поражая печень и повышая риск цирроза и онкологических заболеваний. При этом современная терапия позволяет полностью вылечить инфекцию в большинстве случаев, если заболевание выявлено своевременно.

Обнаружить вирус можно только с помощью лабораторного исследования, поэтому пройти скрининг рекомендуется каждому.

Сдать анализ можно 28 июля с 8:00 до 10:00 в кабинете № 24 поликлиники № 4 по адресу: Коломна, улица Цементников, дом № 26. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

По итогам обследования пациенты смогут получить консультацию врача-инфекциониста, если это потребуется.