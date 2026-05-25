В Москве запустят новый формат медосмотров

Летом в Москве запустят новый формат проверки здоровья. Об этом РБК рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, планируется расширить доступность профилактических обследований. Это позволит как можно раньше выявлять заболевания и фиксировать риски их развития еще до появления первых симптомов.

Ракова отметила, что сейчас все больше людей следят за питанием, занимаются спортом, интересуются биохакингом, заботясь о своем здоровье. Но такой высокий уровень вовлеченности пока недостаточно отражен в результатах классической диспансеризации.

«Мы сейчас работаем над выстраиванием нового формата так называемых чекапов. Это станет инструментом управления собственным здоровьем на основе персонального механизма старения и текущего биологического возраста», — сказала она.

Ракова пояснила, что новый формат чекапа позволит людям «выиграть» дополнительные годы здоровой жизни. Большую часть этапов, проходящих очно в поликлинике, переведут в онлайн-формат.

Ранее тренер по легкой атлетике Илья Федотов рекомендовал бегунам-любителям регулярно проходить медсмотры из-за нагрузки на сердце.