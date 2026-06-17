В России решили изменить стандарт лечения шизофрении

Минздрав планирует дополнить действующий стандарт лечения шизофрении исследованиями на наркотики для госпитализированных пациентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект ведомственного приказа.

Планируется изменить стандарт лечения шизофрении, установленный в 2022 году. Также специалисты хотят предусмотреть возможность сдавать анализы на гепатит В и С, трепонему бледную, ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

В обновленный стандарт лечения также включат такие медицинские процедуры, как гемосорбция и плазмоферез, очищающие кровь от вредных веществ. Изменится и медикаментозное лечение. Документ исключит транквилизатор «Алпразолам» из списка, но при этом будут добавлены два других препарата — антипсихотический «Брекспипразол» и нейротропный «Тетрабеназин». Групповую терапию с родственниками пациентов также уберут.

Ранее Минздрав обновил стандарт лечения панических атак.