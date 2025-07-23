В России распространился новый заразный штамм коронавируса

На данный момент в России выявили 114 случаев заболевания новым подвидом коронавируса XFG (Stratus, Стратус). Большая часть случаев заражения зафиксирована среди столичных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что первый случай заболевания выявили 24 апреля 2025 года. Случаи инфицирования произошли в Москве, в Алтайском крае, Московской, Магаданской, Волгоградской, Новосибирской, Калининградской, Смоленской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге, в ХМАО, ЯНАО и на Алтае.

«Вариант XFG <... > не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий», — заявил заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Признаками нового подвида коронавируса XFG являются высокая заразность, осиплость или сиплость голоса.

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