Врач Никитина указала на связь пандемии COVID-19 и роста числа россиян с ОКР

По данным СМИ, за прошлый год число россиян с обсессивно-компульсивным расстройством увеличилось на 30%. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировала психотерапевт Лариса Никитина.

По ее словам, ОКР возникает на фоне постоянного стресса и тревоги, когда человек сомневается в завтрашнем дне, боится потерять работу, жилище или пропитание. Пациент утрачивает внутреннее равновесие и ощущение стабильности.

«В 2020 году у нас случилась пандемия коронавируса (COVID-19), которая обернулась всемирным страхом. <…> Я сама видела, как люди слетали с катушек, у них появлялось много расстройств, включая ОКР», — заявила врач.

В заключение медик посоветовала регулярную физическую нагрузку как метод повышения устойчивости нервной системы.