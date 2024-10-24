В России предложили запретить продажу табака всем родившимся после 2009 года
Минздрав предложил полностью запретить продажу табака всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Об этом сообщил «Коммерсант».
Профильные ведомства раскритиковали инициативу, напоминая об ограничениях конституционных прав. Кроме того, по их мнению, это приведет к росту нелегального табачного рынка и только увеличит риски для потребителей.
Изначально проект разработали «Новые люди» и направили на изучение в правительство, однако ответа пока не получили. Росалкогольтабакконтроль тоже отказался поддерживать инициативу.
Ранее ученые предложили запретить продажу табака людям, родившимся с 2006 по 2010 годы, по всему миру. Таким образом, по их оценкам, удастся защитить от рака легких больше миллиона человек.