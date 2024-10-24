В России предложили запретить продажу табака всем родившимся после 2009 года

Минздрав предложил полностью запретить продажу табака всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Профильные ведомства раскритиковали инициативу, напоминая об ограничениях конституционных прав. Кроме того, по их мнению, это приведет к росту нелегального табачного рынка и только увеличит риски для потребителей.

Изначально проект разработали «Новые люди» и направили на изучение в правительство, однако ответа пока не получили. Росалкогольтабакконтроль тоже отказался поддерживать инициативу.

Ранее ученые предложили запретить продажу табака людям, родившимся с 2006 по 2010 годы, по всему миру. Таким образом, по их оценкам, удастся защитить от рака легких больше миллиона человек.