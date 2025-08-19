Гинеколог Шереметьева предупредила женщин о бесплодии и выкидышах из-за лишнего веса

Различные нагрузки и стрессы могут негативно влиять на женский организм и репродуктивное здоровье. Акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева перечислила факторы, которые губительны для способности женщины к зачатию. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам врача, лишний вес и ожирение грозят бесплодием, выкидышами, преждевременными родами. Кроме того, среди последствий — мертворождение, аномалии у младенца и недоношенность.

Как пояснила медик, ненормированный рабочий день, стрессы, недостаток физической активности и стремление к экстремальному снижению веса — все это тоже может осложнить возможность женщины забеременеть и выносить здорового ребенка. Врач посоветовала внимательно относиться к своему здоровью и образу жизни.