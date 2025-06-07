В России случаи заражения амебой Naegleria fowleri, которую также называют «поедающей мозг», не были зарегистрированы. Об этом aif.ru рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Мы не можем сказать, что наша официальная медицинская статистика фиксировала такие заболевания, именно амебой Naegleria fowleri. Чтобы заразиться, надо, чтобы эта Naegleria fowleri была у нас, мы ее пока в нашей климатической зоне не фиксируем», — пояснил он.

Но риски для россиян имеются, ведь они путешествуют. Кроме того, «поедающая мозг амеба» расширяет свою среду обитания из-за потепления.

Онищенко пояснил, что люди в основном заражаются, когда купаются в бассейнах или в открытых водоемах, прогретых до 28-30 градусов. В США такие случаи заражения фиксируются ежегодно, в Европе они тоже регистрировались, но в России пока ни разу.

Он также отметил, что диагностика заражения амебой Naegleria fowleri затруднена из-за отсутствия ярко выраженных клинических признаков. Дело в том, что в этом случае мозг разрушается и уже не реагирует.

Ранее зоолог Елена Темерева посоветовала использовать специальную прищепку для носа при плавании, чтобы избежать заражения неглерией. По ее словам, эта амеба проникает в человеческий мозг через носовые проходы.