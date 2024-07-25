Биолог Темерева посоветовала использовать прищепку для носа при плавании, чтобы защититься от поедающей мозг амебы

Поедающая мозг амеба неглерия (Naegleria fowleri) обитает в пресных водоемах с длительно повышенной температурой. Об этом сообщила сайту телеканала «Звезда» профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева.

По ее словам, эту амебу часто ошибочно называют микробом, хотя на самом деле она является одноклеточным эукариотом, добавила она. Неглерия проникает в мозг человека через обонятельные нервы, то есть через носовые проходы.

В России случаи заражения этой опасной инфекцией пока не зафиксированы, однако в жаркие месяцы бывают водоемы, подходящие для обитания амеб. Чтобы избежать заражения неглерией, рекомендуется использовать специальные прищепки, которые не позволят микроорганизму попасть в нос.

Ранее в Израиле десятилетний мальчик попал в больницу с воспалением головного мозга, вызванным Naegleria fowleri. На данный момент он находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.