В России появился препарат, уничтожающий метастазы при раке предстательной железы

В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы под названием «Ракурс (223Ra)». Об этом сообщило в Telegram-канале Федеральное медико-биологическое агентство.

«ФМБА России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат „Ракурс (223Ra)“, разработанный на основе отечественного сырья», — отметили в агентстве.

Лекарственное средство способно продлить жизнь пациентам с раком предстательной железы за счет уничтожения метастазов в костях. Также оно позволяет отказаться от приема обесболивающих.

Препарат создали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА в Димитровграде. В агентстве отметили, что у него есть перспективы расширения применения для лечения метастатического поражения костей при опухолях в других органах.

Главный онколог министерства здравоохранения, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн ранее сообщил, что создание онковакцины на мРНК-платформе для каждого пациента обойдется государству примерно в 300 тысяч рублей, но для россиян она будет бесплатной.