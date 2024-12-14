Отечественная вакцина от рака будет бесплатной

Создание онковакцины на мРНК-платформе под каждого пациента обойдется государству примерно в 300 тысяч рублей, но для пациентов она будет бесплатной. Об этом в эфире «Радио России» рассказал главный онколог министерства здравоохранения, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

По его словам, все онкологические препараты на начальном этапе стоили очень дорого. Он добавил, что новая вакцина вряд ли станет лекарством для избранных.

«И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — подчеркнул Каприн.

Первыми пациентами, кто испытает новую вакцину, станут больные мелкоклеточным раком легких и меланомой. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что с такими типами онкологических болезней технически проще работать.