В России подскочила заболеваемость краснухой, корью и гемофильной инфекцией

Заболеваемость гемофильной инфекцией в России подскочила в 19,3 раза, хотя в целом случаи инфекционных и паразитарных болезней сократились по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил ТАСС .

Данные Роспотребнадзора за 2025 год показали превышение среднего многолетнего уровня заболеваемости гемофильной инфекцией в 19,3 раза, краснухой — в 5,6 раза, корью — в 2,1 раза. Грипп выявляли в шесть раз чаще обычного, листериоз — в 3,3 раза, генерализованные формы менингококковой инфекции — в 2,5 раза.

Внебольничная пневмония встречалась в 1,5 раза чаще, в частности зарегистрировано вдвое больше случаев, вызванных пневмококками. Заболеваемость лихорадкой Ку подскочила в 1,9 раза, норовирусной инфекцией — в 1,8 раза.

При этом общий уровень заболеваемости снизился на 9,3% по сравнению с 2024 годом. Роспотребнадзор зарегистрировал 35 миллиона 747 тысяч 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.

Ранее врачи перечислили четыре основных пути передачи инфекций. Заразиться ими можно от больного человека.