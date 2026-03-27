Медики перечислили основные пути передачи инфекционных заболеваний

С 23 по 29 марта Минздрав РФ объявил неделей профилактики инфекционных заболеваний, приуроченной к Всемирному дню борьбы против туберкулеза. Инфекционные заболевания возникают при воздействии болезнетворных микробов на восприимчивый к ним организм и могут передаваться от зараженного человека здоровому, написал сайт tagilcity.ru .

Врачи перечислили основные пути передачи инфекции:

— Воздушно-капельный путь передачи (грипп, простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и другие). Для профилактики используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении. — Алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А). Важную роль здесь играет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в помещениях. — Половой путь передачи (вирусный гепатит В и С, ВИЧ-инфекция и прочие). Методом профилактики таких инфекций является использование барьерных средств защиты. — Кровяной путь передачи (наиболее часто — вирусный гепатит В, ВИЧ-инфекция). В этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях).