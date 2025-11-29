В России оценили опасность возможной пандемии птичьего гриппа

Циркулирующие штаммы птичьего гриппа не могут вызвать пандемию, которая была бы опаснее COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора .

Сейчас нет оснований полагать, что птичий грипп опаснее коронавирусной инфекции.

«Тем не менее, Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков», — добавили в ведомстве.

Специалисты непрерывно проводят мониторинг птичьего гриппа в России и за границей.

Ранее западные журналисты со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти заявили, что из-за вируса птичьего гриппа планету может охватить пандемия страшнее COVID-19.