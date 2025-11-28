Ученые забили тревогу из-за угрозы пандемии страшнее COVID-19

Из-за вируса птичьего гриппа планету может охватить пандемия, которая будет еще опаснее COVID-19. Об этом со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти сообщило агентство Reuters .

Ученый заявила, что случаи заражения высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5 остаются редкими, но болезнь уже приводила к массовой гибели миллионов птиц, нарушению цепочек поставок продуктов питания и росту цен.

Рамей-Вельти объяснила, что вирус спровоцирует пандемию, если станет способен к передаче от человека к человеку. По ее словам, у людей нет антител к H5, поэтому борьба с эпидемией осложнится. По ее словам, в мире уже начали готовиться к такой угрозе.

Сейчас, добавила специалист, существуют прототипы вакцин, запасы противовирусных препаратов и технологии их быстрого массового производства, что позволит оперативно сдерживать вспышки инфекции.

Ранее в США умерла женщина, заразившаяся штаммом птичьего гриппа H5N5. В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон подтвердили, что следят за всеми, с кем контактировала пациентка.