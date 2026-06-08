В России отмечен рост заболеваемости гемофильной инфекцией

В России резко выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил ТАСС .

По итогам 2025 года уровень заболеваемости гемофильной инфекцией увеличился в 19,3 раза.

Также специалисты зафиксировали рост случаев краснухи, кори, генерализованных форм менингококковой инфекции, листериоза, гриппа, внебольничной пневмонии и других заболеваний.

В целом заболеваемость в стране в 2025 году выросла на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Число случаев краснухи увеличилось в 5,6 раза, кори — 2,1 раза, листериоза — в 3,3 раза, а гриппа — в шесть раз.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян, что за границей есть риск заразиться холерой, брюшным тифом и другими инфекциями. Она призвала во время поездок соблюдать правила личной гигиены, а также внимательно относиться к воде и продуктам питания.