Роспотребнадзор перечислил опасные инфекции за границей

Во время поездок за границу россияне могут столкнуться с рядом опасных заболеваний. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В неблагоприятных и эндемичных по инфекциях регионах могут распространяться холера, брюшной тиф, опасные лихорадки и вирус Эбола.

Как правило, заражение происходит через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания. В связи с этим Попова призвала сограждан соблюдать правила личной гигиены.

По ее словам, многие инфекции также передаются комарами. К их числу относятся малярия, чикунгунья и целый ряд других лихорадок. Чтобы минимизировать риск заражения, глава Роспотребнадзора посоветовала использовать репелленты.

Ранее в России разрешили первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины от лихорадки денге. Исследования препарата, разработанного в Петербурге, пройдут в Москве и Ярославле.