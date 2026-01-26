В России ограничили доступ более чем к 200 сайтам по продаже запрещенных БАДов

В России по распоряжению Роспотребнадзора ограничили доступ более чем к 200 сайтам, продающим запрещенные в стране биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первого ноября прошлого года ведомство выпустило приказ, регламентирующий сведения, публикация которых может привести к блокировке сайтов.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал покупать БАДы только у официальных поставщиков и в аптеках. Работа велась совместно с Роскомнадзором.

Ранее врач Дмитрий Еделев рассказал об опасности попыток восполнить дефицит витаминов ударными дозами БАДов без медицинских рекомендаций. Он посоветовал зимой есть свежие фрукты и овощи, рыбу, яйца, орехи и бобовые.