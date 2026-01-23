Врач Еделев отметил, что самостоятельна попытка восполнить дефициты витаминов ударными дозами БАДов может быть опасна

Зимой организм человека испытывает повышенную потребность в витаминах и минералах для борьбы с холодом и инфекциями. Однако из-за короткого светового дня и особенностей питания возникает дефицит полезных веществ, что ухудшает самочувствие, иммунитет и внешность. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт отметил, что зимой рацион россиян содержит меньше свежих овощей и фруктов, а значит, и витаминов. При этом потребление жирной и рафинированной пищи возрастает. В результате многие сталкиваются с гиповитаминозом.

«Типичными симптомами зимнего гиповитаминоза являются постоянная усталость, сонливость, снижение работоспособности, апатия, перепады настроения, ухудшение сна, частые и затяжные ОРВИ, обострение хронических инфекций, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, кровоточивость десен», — объяснил врач.

Еделев подчеркнул, что дефицит витамина D возникает почти у всех жителей средней полосы РФ из-за короткого светового дня и пасмурной погоды. Нехватка витамина C связана с малым количеством свежих овощей и фруктов в рационе. Дефицит витамина A приводит к сухости и шелушению кожи, тусклым волосам и ухудшению зрения.

Для профилактики дефицитов врач рекомендовал сбалансировать рацион, потребляя свежие овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу, яйца, печень, кисломолочные продукты, орехи и бобовые. Если сбалансировать рацион не удается, можно обратиться к аптечным витаминным комплексам, но только после консультации с врачом.

«Важно помнить, что самолечение ударными дозами БАДов может быть опасно», — подчеркнул медик.