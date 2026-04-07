Россиянам объяснили механизм увольнения с больничного

В России работодатель не имеет права по своей инициативе уволить сотрудника, если он находится на больничном. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда.

В ведомстве уточнили, что сам работник может уволиться в любой момент по собственному желанию, в том числе во время официального больничного. Для этого необходимо подать заявление в стандартном порядке и отработать две недели, если работодатель не против.

При этом срок больничного также засчитывается в двухнедельный период после подачи заявления. Это означает, что отрабатывать дни, в которые сотрудник не присутствовал на работе из-за больничного, не нужно.

Депутат Ярослав Нилов предлагал внести поправки в Трудовой кодекс и разрешить заболевшему сотруднику удаленно выполнять свои трудовые обязанности. Парламентарий назвал несправедливой ситуацию, когда сотрудник формально выполняет трудовые обязанности на удаленке, но получает выплаты из Социального фонда вместо полноценного заработка.